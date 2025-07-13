Відомий тренер назвав велику помилку Усика перед реваншем проти Дюбуа

Олександр Усик через шість днів битиметься проти Даніеля Дюбуа. Історичний реванш між українським чемпіоном та британським боксером відбудеться у Лондоні (Велика Британія).

Шейн Макгіган висловився щодо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Відомий тренер вважає, що Король хевівейту припустився помилки перед майбутнім боєм, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Якої помилки припустився Усик перед реваншем?

Шейн Макгіган зачепив тему звільнення Олександра Красюка. Колишній тренер Дюбуа вважає, що велика помилка розірвати стосунки зі своїм промоутером прямо перед реваншем.

Можливо, Алекс побачив те, що не сподобалося боксеру. Думаю, Усик трохи зневажливо ставиться до Дюбуа і зовсім не поважає суперника. Він горда людина,

– сказав Макгіган.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Пекельну битву прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

До слова. Вперше Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український боксер переміг британця завдяки технічному нокауту у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Джонні Фішер дав пораду Олександру Усику перед реваншем проти Даніеля Дюбуа. Відомий боксер вважає, що на українського чемпіона чекає пекельне випробування.