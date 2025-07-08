Британський боксер Джонні Фішер висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. Відомий боєць ставить на свого земляка, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Фішер назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Фішер наголосив на потужності ударів "Динаміта", який здатен нокаутувати Олександра. Джонні пригадав переможну серію Даніеля після першої поразки від українця.

На Усика чекає просто пекельне випробування. Я обираю переможцем Дюбуа, адже підтримую британських боксерів. Дюбуа має важкий і потужний удар і я думаю, що Даніель здатний нокаутувати Олександра. В Даніеля чудовий хід – він переміг Хрговича, Міллера і Джошуа. Даніель переможе Усика для всієї Британії,

– заявив Фішер.

Нещодавно Дюбуа похизувався відмінною формою, яку набрав напередодні реваншу у Лондоні.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). Після чого Даніель здобув три перемоги поспіль. Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Напередодні реваншу провів 24 бої, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Натомість за спиною Олександра Усика 23 переможні поєдинки (14 – нокаутом).