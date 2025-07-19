Пекельна битва за "абсолют": як подивитися в Україні реванш Усик – Дюбуа

Незабаром відбудеться найголовніша подія року, а саме реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери у пекельній битві визначать найсильнішого хевівейтера, а також абсолютного чемпіона світу.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Грандіозний вечір боксу, де відбудеться головна подія року прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні, повідомляє 24 канал.

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Де в Україні переглянути реванш Усик – Дюбуа

Компанія DAZN є офіційним мовником, що покаже фантастичний вечір боксу у Лондоні. В Україні можна буде подивитись довгоочікуване спортивне шоу завдяки іншому транслятору.

Медіасервіс Megogo покаже транслюватиме вечір боксу на легендарному "Вемблі" у Лондоні. Реванш Усик – Дюбуа буде головною подією спортивного шоу.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа буде доступний за передплатами: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL. Прямо зі стадіону коментуватиме величний вечір боксу Владислав Кобельков.

Початок шоу о 19:00 за київським часом, а перші бої мейнкраду реванш Усик – Дюбуа стартують о 20:30 за Києвом. Саме в цей час український боксер Владислав Сіренко почне битись проти Соломона Дакреса, який замінив Андрія Новицького.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа, які битимуться у головному поєдинку вечора боксу у Лондоні, з'являться у рингу не раніше 23:30 за київським часом. Загалом захід триватиме до 1 ночі (23:00) за місцевим часом.