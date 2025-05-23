Ветеран боксу "перевзувся" перед реваншем Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа у Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Непереможний українець спробує повернути собі абсолютне чемпіонство у королівській вазі. Олександр Усик вже володів "абсолютом" після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му році.

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Чісора підтримав Дюбуа

Однак і Даніель Дюбуа матиме подвійну мотивацію на цей поєдинок на "Вемблі". "Динаміт" хоче взяти реванш в українця за поразку у першому бою (серпень 2023-го).

Британський супертяж Дерек Чісора поділився своєю думкою щодо реваншу та звернувся до свого зіркового земляка. Чісора несподівано підтримав Дюбуа, а не Усика, із яким смакував бургери після очної битви, інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Хочу подивитися цей бій. Передаю привіт Даніелю, нехай щастить тобі. Він побʼється з хлопцем, який у повному порядку,

– заявив Чісора.

Відзначимо, що Дерек називав боксера, якому до снаги здолати Усика. І цим бійцем був не Дюбуа.

Довідка. 31 жовтня 2020-го року Чісора програв одноголосним рішенням суддів Усику: 117-112 та 115-113 (двічі).

Додамо, що попереду у Чісори ювілейний 50-й бій, у якому британець хотів побитись із Усиком, Дюбуа або Джошуа. Наразі невідомо, хто стане, можливо, останнім опонентом у кар'єрі Дерека. Щоправда, промоутер Френк Воррен не впевнений, що Чісора поставить крапку у кар'єрі на 50-ти поєдинках. Не виключено, що Дерек захоче у 51-ше вийти у профі-ринг.