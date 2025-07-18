Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція церемонії зважування перед реваншем

У п'ятницю, 18 липня, запланована церемонія зважування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа перед реваншем на "Вемблі". Офіційний захід безпосередньо можна переглянути на сайті 24 Каналу.

Початок процедури зважування – о 17:00 (за київським часом). Перед першим боєм Даніель Дюбуа переважив Олександра Усика на п'ять кілограмів (105.7 кілограма проти 100.1 в українця), інформує 24 Канал.

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Онлайн церемонії зважування Усика та Дюбуа

Перед цим Усик та Дюбуа зустрілись у двох дуелях поглядів, а також взяли участь у пресконференції перед реваншем.

Британець продовжує твердити про свою майбутню перемогу 19 липня на "Вемблі". Олександр та його команда спокійно реагують на самовпевнені заяви Даніеля. Егіс Клімас назвав знайшов слабке місце британця, яке він не зміг покращити у порівнянні із першим поєдинком (із серпня 2023-го).

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція процедури зважування

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Даніель спробує реваншуватись за поразку 2-річної давнини, а Олександр хоче повернути собі статус "абсолюта" у королівській вазі, яким володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (у травні 2024-го року).

Для Усика цей реванш стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі. Українець вже анонсував завершення своєї кар'єри.