Непереможений боксер розповів, як завершиться реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик зовсім скоро битиметься проти Даніеля Дюбуа. Менше місяця залишилось до реваншу між українським чемпіоном та британським боксером.

А у боксерській спільноті триває активне обговорення майбутнього реваншу Усик – Дюбуа. Фабіо Вордлі назвав переможця найочікуванішого поєдинку року, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Прогноз на реванш Усик – Дюбуа від Вордлі

Британський боксер наголосив, що Даніель Дюбуа добре спрогресував після першого бою. Проте Вордлі вважає, що реванш завершиться перемогою. Олександра Усика.

Фабіо Вордлі вважає, що обидва боксери покажуть хороший бій. Однак все-таки по завершенню протистояння Усик вийде переможцем.

Це не применшує заслуг Дюбуа і того прогресу, якого він досяг за цей час. Але врешті-решт, я просто вважаю, що Усик — той, проти кого важко робити ставку,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зірки хевівейту зустрінуться у запеклій битві на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа погрозливо звернувся до Олександра Усика напередодні реваншу.