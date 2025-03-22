Іменитий боксер дав неоднозначний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик наразі відпочиває після важких боїв проти Тайсона Ф'юрі. Зокрема, український чемпіон чекає на офіційне підтвердження поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

У боксерській спільноті активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Олімпійський чемпіон Баходір Джалолов поділився думками щодо поєдинку між українським та британським боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Чи може Дюбуа здолати Усика

Баходір Джалолов заявив, що другий бій проти Даніеля Дюбуа буде складнішим, ніж перший для Олександра Усика. Проте узбекистанський боксер вважає, що українець може здолати британця.

Олімпійський чемпіон наголосив, що Даніель Дюбуа також має шанси перемогти Олександра Усика. Причина у тому, що на відміну від українського чемпіона, "Динаміт" молодший та швидший.

До слова. Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У поєдинку у Вроцлаві українець здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Олександр Усик розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри. Український чемпіон планує зайнятись сільським господарством та приділяти більше часу родині.