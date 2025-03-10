"Розумний майстер": відомий тренер безапеляційно назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа
- Олександр Усик очікує підтвердження реваншу проти Даніеля Дюбуа, який може відбутись у вересні.
- Колишній тренер Дюбуа, Шейн Макгіган, назвав фаворита потенційного реваншу між Усиком та Дюбуа.
Олександр Усик очікує офіційного підтвердження поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Потенційний реванш між українським чемпіоном та британцем може відбутись у вересні цього року.
Шейн Макгіган поділився думками щодо можливого реваншу Усик – Дюбуа. Колишній тренер Даніеля назвав переможця поєдинку між українцем та "Динамітом", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Макгіган про реванш Усик – Дюбуа
Спеціаліст підкреслив, що Олександр Усик став старшим на рік, а натомість Даніель Дюбуа перебуває у піковій формі. Проте він надає перевагу у потенційному реванщі українському боксеру.
Шейн Макгіган пригадав перший бій між Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній тренер британця наголосив, що Олександр завдав більше ударів Даніелю протягом поєдинку.
Я знаю Даніеля наскільки він хороший. Вважаю його фантастичним бійцем, і в нього є здатність побити будь-якого супертяжа на планеті. Завжди говорив про це, але Усик розумний майстер. Але я можу бачити, що бій пройде тільки в одному напрямку і завершиться на користь Усика,
– сказав Макгіган.
Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у 2023 році. Українець здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у Вроцлаві.
Раніше Карл Фроч порадив Олександру Усику не битись проти Даніеля Дюбуа. Колишній чемпіон наголосив, що британець молодше українця, що може бути проблемою.