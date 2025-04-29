"Його нокаутують": колишній чемпіон світу розповів, як завершиться реванш Усик – Дюбуа
- Олександр Усик та Даніель Дюбуа домовились про проведення реваншу, який відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
- Тоні Белью зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Олександр Усик та Даніель Дюбуа домовились про проведення реваншу. Новина щодо офіційного підтвердження бою спричинила ще активніше обговорення майбутнього поєдинку у боксерській спільноті.
Тоні Белью поділився думками стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу зробив категоричний прогноз на поєдинок між українцем та британцем, пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.
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Хто переможе на думку Белью
Тоні Белью вважає, що переможцем реваншу буде Олександр Усик. На його думку, український чемпіон беззаперечно найкращий боксер всієї епохи у надважкій вазі.
Белью також наголосив, що не варто списувати Даніеля Дюбуа з рахунків, адже він вже падав та повертався. Однак Олександр Усик все одно переможе британця у пізніх раундах.
Даніель зараз на такому етапі кар'єри, коли подолав всі негаразди й відчуває себе найвпевненішим за все своє життя, але я думаю, що його нокаутують між 8-м і 12-м раундами,
– сказав Белью.
Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення пекельної битви легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.
Раніше стало відомо, з ким битиметься переможець реваншу Усик – Дюбуа. У разі тріумфу один з боксерів зустрінеться з тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.