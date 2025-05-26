"Все робить правильно": колишній чемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Навколо поєдинку між українським чемпіоном та британцем багато розмов у боксерській спільноті.

Дюк Маккензі висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Ексчемпіон світу зробив прогноз на поєдинок століття, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Неоднозначний прогноз

Дюк Маккензі заявив, що Олександр Усик зараз знаходиться на іншому рівні. Тому він би ставив на українського чемпіона. Проте наразі інша ситуація.

Колишній чемпіон світу наголосив, що Даніель Дюбуа змінився порівняно з першим поєдинком.

Даніель зараз на рівні, все робить правильно, він подорослішав, не говорить багато речей,

– сказав Маккензі.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Мозес Ітаума зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.