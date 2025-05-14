"Є потенціал зламати": авторитетний тренер зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик влітку битиметься проти Даніеля Дюбуа. У пекельній битві, яка відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі", визначиться наступний абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Бен Девісон поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, тренер Ентоні Джошуа назвав переможця поєдинку за "абсолют", повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Now.

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Хто переможе у реванші

Бен Девісон заявив, що Олександр Усик вдруге переможе Даніеля Дюбуа. Тренер Ей Джея також пояснив, завдяки чому український чемпіон може взяти гору над британським боксером.

Думаю, Усік переможе. Я вважаю, що у нього є потенціал зламати Дюбуа так, як він зробив у першому бою,

– сказав Девісон.

Проте тренер Джошуа назвав козирі Дюбуа, завдяки яким британець все-таки має шанс перемогти Усика. Зі слів Девісона, Даніель повинен зблизитись і звалити на Олександра чималу кількість ударів.

Підхід Дюбуа буде схожим. Він би виграв перший поєдинок, якби більше атакував Усика, але це складно зробити. Якби це було так легко, то хтось уже зробив би це,

– додав тренер.

Нагадаємо, що вперше Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у польському Вроцлаві. Тоді український чемпіон здолав британця технічним нокаутом.

Раніше Тоні Белью зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу знову обрав українського боксера.