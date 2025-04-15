Реванш Усик – Дюбуа: стало відомо, коли відбудеться бій за "абсолют"

Довгий час у боксерській спільноті ходили чутки стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Нарешті стало відомо, коли український чемпіон битиметься проти британця.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться зовсім скоро. Король хевівейту битиметься проти "Тріпл-Ді" влітку 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Зірковий боксер хотів змінити вагову категорію заради бою з Усиком: чому зірвався план

Дата проведення бою

Олександр Усик та Даніель Дюбуа дізнались офіційну дату проведення очного протистояння. Український чемпіон зустрінеться з британським боксером у бою за "абсолют" 12 липня 2025 року.

Реванш між Королем хевівейту та "Тріпл-Ді" відбудеться на легендарному стадіоні. Усик вдруге битиметься проти Дюбуа у Лондоні на "Вемблі".

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.