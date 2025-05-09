Одіозний боксер назвав фактор, який стане ключовим для перемоги у реванші Усик – Дюбуа
- Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року у Лондоні, де Кріс Юбенк-молодший вважає, що ключовим фактором стане менталітет бійців.
- Юбенк-молодший вважає, що у попередньому бою обидва боксери проявили психологічну слабкість.
- У першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня 2025 року у Лондоні. Кріс Юбенк-молодший поділився очікуваннями перед другою битвою боксерів.
Відомий боксер зробив свій прогноз на даний реванш. Кріс Юбенк-молодший назвав фактор, який стане ключовим у бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.
Відомий боксер, який любить битись яйцями, образився на Усика: що сталось
Ключовий фактор у реванші Усик – Дюбуа
Юбенк-молодший пригадав першу битву боксерів та розповів про психологічну слабкість обох бійців. Також Кріс згадав удар нижче пояса від Дюбуа.
35-річний британський боксер запевнив, за рахунок чого той чи інший боксер переможуть у реванші на "Вемблі".
Дюбуа зараз на підйомі, у минулому бою він переміг Ентоні Джошуа. Усик також має хорошу серію перемог. Думаю, у цьому бою все вирішить менталітет. У минулому бою обидва проявили певну психологічну слабкість. Усик взяв трихвилинну паузу після удару, який одні вважали забороненим, інші – ні. Дюбуа зламався під тиском одразу ж після цього. Тому, як на мене, все вирішить те, хто з них зможе витримати психологічно,
– заявив Юбенк-молодший.
Відзначимо, що Кріс буде у той липневий вечір уболівати за Дюбуа. Все через слова Усика на підтримку попереднього суперника Юбенка. Українець запевняв, що саме Конор Бенн повинен був перемогти у поєдинку Кріса.
Нагадаємо, що у першому бою Усик здобув перемогу над Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Боксери вже провели дебютні дуелі поглядів та пресконференцію.