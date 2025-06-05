Легендарний Льюїс назвав слабку сторону Усика, на яку потрібно тиснути Дюбуа

Все менше часу залишається до довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Напередодні мегафайту у боксерській спільноті активно обговорюють даний двобій та роблять свої прогнози на переможця.

Легендарний Леннокс Льюїс висловив свою думку щодо Олександра Усика. Колишній абсолютний чемпіон світу назвав слабку сторону непереможного українця, на яку потрібно буде тиснути Даніелю Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Льюїс про слабкість Усика

За словами Льюїса, "Динаміт" знайшов слабкість українського суперника. Леннокс порадив Дюбуа не давати спуску Усику у реванші, адже на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Дюбуа побачив цю слабкість Усика у першому бою. Я вірю, що це те місце, куди Дюбуа має атакувати. Знаєте, це його головна слабкість. Дюбуа не треба давати спуску Усику в цьому бою, адже цей поєдинок це все для нього. Я знаю, що Деніель досить самовідданий і сфокусований боксер, тож він буде готовий до поєдинку, вийде туди з бажанням перемогти. Він хоче перемогти, бо це його мрія,

– заявив Леннокс.

Довідка. Перший бій між Усиком та Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді зустрічі у Вроцлаві (Польща). Двобій відбувся ще у серпні 2023-го.

Відзначимо, що раніше Льюїс уявляв, якби склався його очний бій проти Усика. Ці його слова теж стали порадами для Дюбуа перед другою битвою на лондонському стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, що востаннє Даніель виходив у ринг у вересні минулого року, коли несподівано легко нокаутував свого зіркового земляка Ентоні Джошуа. Натомість Олександр у 2024-му двічі здолав Тайсона Ф'юрі та відправив "Циганського короля" на пенсію.