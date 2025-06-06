"Новий Майк Тайсон" може провести бій в андеркарді вогняного реваншу Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року прихильники боксу насолодяться другим протистояння Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. На кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Андеркард цього вечора боксу обіцяє бути не менш цікавим та зірковим. Повідомляють, що в одному із поєдинків, які передуватимуть реваншу Усик – Дюбуа, поб'ється Мозес Ітаума, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Непереможний боксер поб'ється в андеркарді на "Вемблі"

20-річний британський боксер, якому пророкують величезне майбутнє у хевівейті, повернеться у ринг 19 липня. Про це також повідомляє BoxRec, де вже анонсовано поєдинок "Нового Майка Тайсона". Однак наразі невідомо, хто буде найближчим суперником непереможного бійця.

Відзначимо, що промоутер Френк Воррен запевнив, що серед потенційних суперників Ітауми немає імен тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера та конголезького боксера Мартіна Баколе. Відзначимо, що обидва боксери провели двобій у лютому 2025 року, коли Паркер легко у 2-му раунді нокаутував суперника із ДР Конго.

Також відомий промоутер називав потенційного опонента для Мозеса. Мова йде про шведа Отто Валліна, який програв Дереку Чісорі.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума нещодавно провів третій поспіль успішний захист титулу чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у хевівейті, перемігши вдвічі старшого суперника Майка Балогана. 20-річний боксер із Великої Британії нокаутував опонента у 2-му раунді.