"Може його добити": чемпіон світу пояснив, завдяки чому Дюбуа може перемогти Усика
- Нік Болл висловив думку, що Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика, вказуючи на його можливість завдати повторного удару, який раніше потряс Усика.
- Під час першого бою в 5-му раунді Дюбуа вдарив Усика нижче пояса, що викликало суперечки, але Усику вдалося перемогти технічним нокаутом у 9-му раунді.
- Дюбуа заявляє про свою готовність до реваншу, і боксери вже провели дуелі поглядів та пресконференцію, де Дюбуа штовхнув Усика.
Вже 19 липня на "Вемблі" Олександр Усик проведе довгоочікуваний мегафайт проти Олександра Усика. На кону реваншу стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.
Чемпіон світу за версією WBA у напівлегкій вазі Нік Болл висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. Болл впевнений, що Даніель має усі шанси завдати дебютної поразки у кар'єрі досі непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.
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Болл про реванш Усик – Дюбуа
28-річний британський боксер пригадав падіння Усика у першому раунді, запевнивши, що "Динаміт" пробив за усіма правилами боксу. Також Болл відзначив, якщо Даніель вдруге проб'є так по українцю, то може перемогти "Українського Кота".
Так, на всі 100%. Даніель зараз на ходу, і в першому бою він його серйозно потряс. Якщо він впіймає Усика вдруге, то цілком може його добити. Я вважаю, що все було нормально (про удар нижче пояса – 24 Канал). Так, це був удар по корпусу. Він влучив у корпус, Усику стало боляче, і він залишився на канвасі. Так, це його слабке місце. Тож треба використати це, щоб його здолати,
– сказав Болл.
Нагадаємо, що по ходу 5-го раунду першого бою Дюбуа пробив нижче пояса Усику. Однак "Динаміт" та його команда вважають, що цей удар був по корпусу, а українець просто симулював. Після чого у 9-му раунді Олександр технічним нокаутом здолав британця.
Сам Дюбуа розкидається заявами про свою майбутню перемогу у реванші над Усиком. Боксери вже навіть провели дві дуелі поглядів та пресконференцію. Відзначимо, що на першій очній битві Даніель штовхнув Усика.