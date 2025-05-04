"Бій дійсно небезпечний": промоутер попередив Усика щодо реваншу проти Дюбуа

Олександр Усик влітку цього року битиметься проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон та британський боксер зійдуться у пекельній битві за "абсолют" у хевівейті.

Промоутер Олександр Красюк висловився щодо бою свого підопічного проти британського супертяжа. Зокрема, спортивний функціонер порівняв реванш з першим поєдинком, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що сказав Красюк

Олександр Красюк вважає, що реванш із Даніелем Дюбуа буде небезпечнішим для Олександра Усика, ніж перший поєдинок у 2023 році, де переміг український боксер. На його думку, британець став справжнім чоловіком з титулом IBF.

Красюк пояснив, чому Олександру Усику варто бути обережнішим у другому бою проти Даніеля Дюбуа.

Цей бій дійсно небезпечний, тому що Дюбуа дорослішає. Він просувається по кар'єрі, він дуже молодий. Він занадто молодий. Йому всього 27, зараз він чемпіон світу в надважкій вазі, і він на шляху до зростання. Усику 38 зараз, він на вершині. Йому нікуди рости,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі", що знаходиться у Лондоні.

Раніше Мартін Баколе зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі. Колишній спаринг-партнер українця заявив, що чемпіон знову переможе британця.