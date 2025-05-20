Це буде як коронація, – Дюбуа зробив зухвалу заяву перед реваншем з Усиком

Влітку цього року визначиться наступний абсолютний чемпіон світу у хевівейті. Олександр Усик битиметься у пекельному реванші проти Даніеля Дюбуа, який прагне помстититсь за поразку у першому поєдинку.

"Динаміт" не може змиритись з тим, що програв українському чемпіону. Британець виступив із зухвалою заявою напередодні реваншу проти Короля хевівейту, пише 24 канал із посиланням на DAZN.

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Самовпевнена заява Дюбуа

Даніеля Дюбуа висловив впевненість у своїй перемозі над Олександром Усиком. Зі слів британця, він прагне помсти, але це вже в минулому, а наразі його головна ціль зібрати усі пояси.

"Динаміт" заявив, що хоче зачистити увесь хевівейт та залишити за собою велику спадщину. Дюбуа зазначив, що має перемогти Усика будь-яким способом, але понад усе хоче нокаутувати українця.

Ми переможемо. Це буде як коронація. План полягає в тому, щоб продовжувати перемагати. Зберегти свій титул і йти далі, наскільки це можливо,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше Джастіс Гуні назвав переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.