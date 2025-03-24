"Повернеться на місце злочину": тренер Дюбуа закликав Усика до реваншу

Даніель Дюбуа є одним із пріоритетних варіантів для Олександра Усика. Боксери можуть провести реванш у поточному 2025-му році, попри зобов'язання WBO провести захист поясу із Джозефом Паркером.

Наставник "Динаміта" Дон Чарльз прокоментував можливий бій свого підопічного проти Олександра Усика. Тренер Даніеля Дюбуа закликав непереможного українця до реваншу, пригадавши спірний момент із ударом нижче пояса у першому бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Тренер Дюбуа звернувся до Усика

Коуч британського боксера відзначив внесок Усика в історію боксу, назвавши його одним із найвидатніших боксерів свого покоління.

Так, звісно я хочу реваншу Усика з Дюбуа. Хто б не хотів? Якби ви були на нашому місці – то точно б захотіли цього. Якщо Усик справжній чоловік, то він повернеться на місце злочину. Віддаю належне Усику. У нього є мужність, цей хлопець зробив все у нашому спорті. Він всього досягнув у боксів, Усик – один із найвидатніших боксерів свого покоління,

– заявив Чарльз.

Нагадаємо, що вперше Усик та Дюбуа поділили один ринг у серпні 2023-го року. Той поєдинок запам'ятався ударом нижче пояса від Даніеля у п'ятому раунді, а також перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятій трихвилинці.

Дюбуа після цієї поразки провів три переможні бої, а от на двобій проти Джозефа Паркера не вийшов. "Динаміт" захворів в останній момент та знявся із протистояння в Ер-Ріяді 22 лютого. Попри цю відмову британець зберіг пояс чемпіона за версією IBF, тому залишає шанси побитись із Усиком за "абсолют" у хевівейті.

До слова. Директор команди українського боксера Сергій Лапін розповідав, що Усик повернеться у ринг влітку або на початку осені цього року.

Натомість бій Усика проти Паркера можуть відтермінувати. У такому випадку новозеландець отримає шанс побитись у майбутньому за абсолютне чемпіонство.