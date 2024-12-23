Кличко дав несподівану пораду Усику, якого викликав на реванш Дюбуа

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші в Ер-Ріяді 21 грудня (22 грудня в Україні). Володимир Кличко, який сидів поблизу рингу, прокоментував виклик для Усика від Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик став тріумфатором реваншу за одноголосним рішенням суддів (тричі 116-112). Після оголошення результатів у ринг підійнявся Даніель Дюбуа та публічно кинув виклик українському чемпіону, який його прийняв.

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Порада від Володимира Кличка

Чемпіон світу за версією IBF хоче реваншу за поразку 2023-го року, та бою за "абсолют".

Володимир Кличко, який став свідком такого виклику від Дюбуа, дав пораду Олександру Усику. Легендарний у минулому боксер порадив українському чемпіону не битись із Даніелем, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Я не думаю, що Усику потрібний зараз реванш проти Дюбуа. Це моя думка, адже Олександр вже побив усіх,

– сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо. Усик переміг Дюбуа у серпні 2023-го року. Бій закінчився у 9-му раунді технічним нокаутом від Олександра.

Слід відзначити, що наприкінці червня 2024-го року Олександр Усик відмовився від титулу IBF, подарувавши його переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа. Останній якраз став тріумфатором цього двобою та став повноцінним володарем цього чемпіонського пояса. Усик же після відмови втратив звання "абсолюта", яке тепер, ймовірно, зможе повернути.