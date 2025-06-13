Колишній чемпіон світу назвав єдиний варіант завершення реваншу Усик – Дюбуа

У боксерській спільноті активно обговорюють реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Тоні Белью вкотре висловився про пекельну битву за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британець вважає, що його земляк має шанси здолати Короля хевівейту, проте є нюанс, повідомляє 24 канал із посиланням на FightLens.

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Які шанси у Дюбуа перемогти Усика

Тоні Белью наголосив, що Даніель Дюбуа має невеликі шанси на успіх у реванші проти Олександра Усика, адже український чемпіон змусить британця капітулювати. З його слів, цікаво буде глянути, чи вплине минуле "Динаміта" на бій з Королем хевівейту.

Це небезпечний бій, але я думаю, що він програє його. Олександр Усик змусить його повернутися туди, де він змусив його побувати минулого разу. Він підштовхнув його до того, щоб здатися,

– сказав Белью.

Колишній чемпіон світу додав, що перемога над Ентоні Джошуа підняла впевненість Даніеля Дюбуа. Проте Олександру Усику знадобиться близько п'яти-шести раундів, щоб британець засумнівався у собі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зустрінуться у ринзі на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше стало відомо, що непереможений український бокер дізнався ім'я суперника, з яким битиметься в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.