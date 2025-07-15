Відомо, після якого бою андеркарду Усик вийде у ринг проти Дюбуа 19 липня
- Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
- В андеркарді бою візьмуть участь українці Владислав Сіренко та Даніель Лапін, які проведуть свої поєдинки перед головним боєм.
- Останній поєдинок андеркарду буде між Лоуренсом Околі та Кевіном Лерена за титул WBC Silver у надважкому дивізіоні.
Олександр Усик 19 липня 2025 року проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі". Передуватиме головному бою вечора боксу п'ять поєдинків андеркарду.
Українському уболівальнику буде за кого повболівати в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Перед головним боєм вечора боксу у ринг на "Вемблі" вийдуть два українці – Владислав Сіренко та Даніель Лапін, повідомляє 24 Канал.
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Після якого бою відбудеться реванш Усик – Дюбуа?
Сіренко проведе бій проти Соломона Декреса. Хоча спершу Владислав повинен був побитись проти земляка Андрія Новицького. Однак останній багато балакав, але у підсумку "зламався" перед боєм та знявся із вечора боксу.
Лапін проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти Льюїса Едмонсона. Обидва суперники українців є представниками британського боксу.
Хто ж очолить андеркард вечора боксу? В останньому поєдинку перед реваншем Усик – Дюбуа у лондонський ринг вийдуть Лоуренс Околі та Кевін Лерена. Околі битиметься за титул WBC Silver у надважкому дивізіоні проти володаря пояса чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті.
Нагадаємо, що вечір боксу 19 липня можна буде переглянути на платформі MEGOGO, яка вже традиційно є транслятором боксу в Україні. Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 (за київським часом). Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, який якраз розпочнуть бої двох українських боксерів Сіренка та Лапіна.
Після чого поб'ються Околі і Лерена. А вже після цього бою у ринг на "Вемблі" вийдуть Усик і Дюбуа. Головний бій вечора боксу розпочнеться орієнтовно 23:30 за Києвом.