Чемпіон світу, який побив українця, дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Майже через місяць відбудеться пекельний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери визначать найсильнішого у надважкому дивізіоні.

А поки Усик та Дюбуа зосереджені на підготовці до бою, у боксерській спільноті активно триває обговорення реваншу. Кевін Лерена поділився думками щодо майбутнього поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Лерена про реванш Усик – Дюбуа

Кевін Лерена пригадав скандальний удар нижче пояса від Даніеля Дюбуа у першому поєдинку. Чемпіон світу наголосив, що це був нелегальний панч, а Олександру Усику було дуже боляче.

Лерена неоднозначно відповів стосовно переможця реваншу Усик – Дюбуа. Кевін виділив найкращі якості обох зіркових представників надважкої ваги.

Даніель може вдарити. Це прекрасний, страшний панчер, водночас люди недооцінюють його боксерський IQ, його джеб. В той же час Олександр має видатний розум. Він один з найтехнічніших боксерів нашої ери, має такі навички, водночас будучи меншим хлопцем. Та один удар може перевернути бій, і ми бачили, як Усику було боляче раніше. Всі ми люди, всі ми смертні. Не буду давати прогнози, це не мій поєдинок. Нехай переможе найкращий,

– сказав Лерена.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Боксери битимуться 19 липня 2025 року.

До слова. Кевін Лерена 1 травня 2025 року бився проти Сергія Радченка. У тому бою південноафриканський боксер здолав українця технічним нокаутом у третьому раунді.

Раніше стало відомо, що Кевін Лерена битиметься в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Південноафриканський боксер захищатиме титул чемпіона світу WBC у бріджервейті.