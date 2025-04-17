"Зупинить його": ексчемпіон світу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Розмови стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа не вщухають. Чимало експертів розмірковують над тим, як завершиться поєдинок між українським чемпіоном та британцем.

Тоні Белью висловився стосовно реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу спрогнозував переможця бою, інформує 24 канал із посиланням на bet365.

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Чи зможе Дюбуа взяти реванш

Тоні Белью назвав Олександра Усика найкращим хевівейтером світу наразі. Зі слів ексчемпіона світу, українець також найвидатніший боксер за всю історію, адже робить дивовижні речі.

Белью наголосив, що Даніеля Дюбуа не можна списувати з рахунків та він має шанс. Проте Олександр Усик одного разу вже змусив британця капітулювати в очному протистоянні.

Зараз Дюбуа перебуває на тій стадії кар'єри, коли він впорався з великими труднощами і став більш впевненим, ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик зупинить його з 8-го по 12-й раунд,

– сказав Белью.

Раніше стало відомо, коли відбудеться реванш Усик – Дюбуа. Протистояння між Королем хевівейту та "Динамітом" заплановано на літо 2025 року на легендарному "Вемблі".

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.