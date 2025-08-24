Олександр Усик 19 липня здолав Даніеля Дюбуа у реванші на "Вемблі". Вже у 5-му раунді український чемпіон відправив "Динаміта" у нокаут.

Олександр Усик здобув свою другу перемогу над Даніелем Дюбуа та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, як відреагувала на швидку перемогу боксера із Сімферополя.

Читайте також Відстрочка для Усика: коли WBO відповість на заяву українського боксера

Як Шатернікова відреагувала на другу перемогу Усика над Дюбуа?

Колишня чемпіонка світу зізналась, що не звертала уваги на емоції Дюбуа після поразки, який виглядав не надто засмученим. За словами Шатернікової, вона кайфувала від своїх особистих емоцій після тріумфу Олександра. Усик вкотре довів, що на сьогодні є непереможним боксером у хевівейті.

Також ексбоксерка зізналась, чи не була засмучена, що реванш тривав лише 5 неповних раундів.

Я дивлюсь бої у різних вагових категоріях, де вистачає поєдинків, які тривають усі відведені регламентом раунди. Такого мистецтва боксу більш ніж достатньо, тому саме у реванші Усика проти Дюбуа уболівала за результат. Мені не було значення, чи буде бій нашого чемпіона тривати усі 12 раундів, чи закінчиться достроково. Мені головне було, щоб не було жодних форс-мажорів під час двобою. Мова йде про ризик, що Олександр може отримати травму по ходу бою, адже буває, що і гомілкостоп вилітає, колінні вилітають, інші проблеми можуть з'явитись раптово по ходу поєдинку. Я переживала за цей момент, а також щоб Сашко разом з усією нашою великою українською громадою вийшов із рингу переможцем,

– відповіла Шатернікова.

Нагадаємо, що Усик оформив свою 24-ту перемогу на профі-рингу (15 – нокаутом). У пасиві Дюбуа після цього бою з'явилась вже третя поразка.

До слова, після реваншу WBO санкціонувала бій Усика проти обов'язкового претендента по лінії Джозефа Паркера. Шатернікова прокоментувала таке миттєве рішення WBO.