Александр Усик 19 июля одолел Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Уже в 5-м раунде украинский чемпион отправил "Динамита" в нокаут.

Александр Усик одержал свою вторую победу над Даниэлем Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Алина Шатерникова в интервью 24 Канала рассказала, как отреагировала на быструю победу боксера из Симферополя.

Как Шатерникова отреагировала на вторую победу Усика над Дюбуа?

Бывшая чемпионка мира призналась, что не обращала внимания на эмоции Дюбуа после поражения, который выглядел не слишком расстроенным. По словам Шатерниковой, она кайфовала от своих личных эмоций после триумфа Александра. Усик в очередной раз доказал, что на сегодня является непобедимым боксером в хевивейте.

Также экс-боксерша призналась, не была ли расстроена, что реванш длился всего 5 неполных раундов.

Я смотрю бои в разных весовых категориях, где хватает поединков, которые продолжаются все отведенные регламентом раунды. Такого искусства бокса более чем достаточно, поэтому именно в реванше Усика против Дюбуа болела за результат. Мне не было значения, будет ли бой нашего чемпиона длиться все 12 раундов, или закончится досрочно. Мне главное было, чтобы не было никаких форс-мажоров во время поединка. Речь идет о риске, что Александр может получить травму по ходу боя, ведь бывает, что и голеностоп вылетает, коленные вылетают, другие проблемы могут появиться внезапно по ходу поединка. Я переживала за этот момент, а также чтобы Саша вместе со всей нашей большой украинской общиной вышел из ринга победителем,

– ответила Шатерникова.

Напомним, что Усик оформил свою 24-ю победу на профи-ринге (15 – нокаутом). В пассиве Дюбуа после этого боя появилось уже третье поражение.

К слову, после реванша WBO санкционировала бой Усика против обязательного претендента по линии Джозефа Паркера. Шатерникова прокомментировала такое мгновенное решение WBO.