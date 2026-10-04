Окремо Чарльз звернув увагу на виступ британця у реванші з Крісом Юбенком-молодшим. Він вважає, що тоді Бенн ефективно працював джебом. Про це наставник розповів на ютуб-каналі The Stomping Ground.

Дон Чарльз про бій Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком

Чарльз також звернув увагу на епізоди на початку бою, коли Гарсія, за його словами, почувався некомфортно.

Були моменти, коли він змушував Гарсію почуватися дуже некомфортно – вже в першому раунді. Раян відвертався, і я думав: "Ось воно, пішло діло",

– сказав він.

Порівнюючи ситуацію з боєм Усика проти Дюбуа, тренер закликав не робити висновків лише за результатом поєдинку.

Згадайте другий бій Усика проти Дюбуа. Даніель виглядав цілком конкурентно, хоча бій і завершився в п'ятому раунді. У перших чотирьох раундах Даніель лише входив у ритм, а потім пропустив удар у розміні і суддя почав відлік. Люди одразу почали казати: "О, його побили". Ні,

– зазначив тренер.

Нагадаємо, у 2023 році Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. У реванші, який відбувся у 2025 році, українець знову здобув дострокову перемогу, нокаутувавши британця у п'ятому раунді.

Бій Гарсія – Бенн завершився достроково: Раян переміг технічним нокаутом у другому раунді. Перед зупинкою Бенн побував у нокдауні. Для британця ця поразка стала другою в останніх чотирьох поєдинках.

Сам Усик востаннє виходив у ринг у травні біля єгипетських пірамід. Українець здобув перемогу технічним нокаутом над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.

За словами директора команди Усика Сергія Лапіна, наразі тривають активні переговори щодо потенційного бою українця з американським ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок планують провести у березні 2027 року в США.