"Чекає просто пекельне випробування": відомий боксер застеріг Усика перед реваншем із Дюбуа
- Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш 19 липня на "Вемблі" за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
- Британський боксер Джонні Фішер вважає, що Дюбуа здатен нокаутувати Усика, і підтримує його в цьому поєдинку.
- Дюбуа має серію перемог після першої поразки від Усика і нещодавно показав відмінну форму перед реваншем.
- До реваншу Дюбуа провів 24 бої, здобувши 22 перемоги, з них 21 – нокаутом, тоді як Усик має 23 перемоги, з яких 14 – нокаутом.
Олександр Усик і Даніель Дюбуа 19 липня проведуть реванш на "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Британський боксер Джонні Фішер висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. Відомий боєць ставить на свого земляка, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.
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Фішер назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа
Фішер наголосив на потужності ударів "Динаміта", який здатен нокаутувати Олександра. Джонні пригадав переможну серію Даніеля після першої поразки від українця.
На Усика чекає просто пекельне випробування. Я обираю переможцем Дюбуа, адже підтримую британських боксерів. Дюбуа має важкий і потужний удар і я думаю, що Даніель здатний нокаутувати Олександра. В Даніеля чудовий хід – він переміг Хрговича, Міллера і Джошуа. Даніель переможе Усика для всієї Британії,
– заявив Фішер.
Нещодавно Дюбуа похизувався відмінною формою, яку набрав напередодні реваншу у Лондоні.
Нагадаємо, що у серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). Після чого Даніель здобув три перемоги поспіль. Востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував Ентоні Джошуа.
Напередодні реваншу провів 24 бої, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Натомість за спиною Олександра Усика 23 переможні поєдинки (14 – нокаутом).