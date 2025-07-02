Ф'юрі відверто зізнався, що чекає на Усика після реваншу проти Дюбуа

Вже 19 липня Олександр Усик повернеться у ринг реваншем проти Даніеля Дюбуа. Їх зустріч відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Г'юї Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі, зробив свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Також родич "Циганського короля" розповів, чи стане цей двобій прощальним у кар'єрі українського чемпіона світу, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Чи звільнить Усик пояси після реванш із Дюбуа

30-річний британський боксер впевнений, що Олександр Усик звільнить усі пояси після реванш із Даніелем Дюбуа. Г'юї не бачить сенсу у продовженні кар'єри боксера із України.

Чи звільнить Усик всі пояси після реваншу з Дюбуа? Так, це 100%. Який сенс перемагати одних і тих самих суперників? Не знаю, який у нього може бути ще інший вихід після цього бою,

– сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик розповідав, що у його кар'єрі залишилось провести 1-2 бої. Також була інформація, що Олександр розглядає трилогію із Тайсоном Ф'юрі, як свій прощальний двобій.

Наразі українець готується прицільно до поєдинку із "Динамітом". На кону цього бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ним Усик вже володів після своєї першої перемоги над "Циганським королем". Для Олександра майбутній бій стане 24-м у професіоналах. У попередніх Усик здобув 23 перемоги у 23-х зустрічах (14 – нокаутом).