Легенда боксу високо оцінив шанси Дюбуа у реванші проти Усика

Даніель Дюбуа відзначився зухвалою поведінкою після завершення реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. "Динаміт" піднявся на ринг та кинув виклик Королю хевівейту.

Український чемпіон прийняв пропозицію британця та погодився провести бій. Однак не все так просто, адже Даніель Дюбуа має перемогти Джозефа Паркера, аби побитись з Усиком.

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Льюїс про реванш Усик – Дюбуа

Леннокс Льюїс висловився щодо потенційного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out. Колишній британський боксер оцінив шанси "Динаміта" перемогти українського чемпіона.

Легенда боксу вважає, що Дюбуа цілком здатний перемогти Короля хевівейту. Даніель має високі амбіції та добре налаштований порівняно з попереднім поєдинком.

У нього добрі шанси. Зараз він налаштований досить позитивно, і його наступна мета стати абсолютним чемпіоном,

– підсумував Льюїс.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа проведе захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF проти Джозефа Паркера 22 лютого в Ер-Ріяді. У разі перемоги британець отримає шанс побитись з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався у 2023 році з Даніелем Дюбуа. У поєдинку у Вроцлаві український чемпіон переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.