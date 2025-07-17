Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем

У четвер, 17 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа дадуть пресконференцію у Лондоні. Спілкування боксерів з пресою безпосередньо можна переглянути на сайті 24 Каналу.

Спілкування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа з представниками ЗМІ розпочнеться о 15:00 (за київським часом). Боксери востаннє поспілкуються з пресою напередодні реваншу у Лондоні, інформує 24 Канал.

До теми Усик проти Дюбуа: у кого кращі шанси на перемогу в реванші за "абсолют" – прогноз

Онлайн пресконференції Усика та Дюбуа

Передувало пресконференції дебютна дуель поглядів поруч із входом на "Вемблі" (15 липня) та відкриті тренування усіх учасників вечора боксу (16 липня).

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів

Відзначимо, що Суспільне транслюватиме пресконференцію боксерів із синхронним перекладом українською мовою.

Після чого на боксерів ще чекатиме процедура зважування та фінальна дуель поглядів 18 липня.

Нагадаємо, що на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Їх перший лобовий двобій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова ексклюзивно для сайту 24 Каналу спрогнозувала, чи слід чекати нокаут у реванші Усик – Дюбуа.

Для Усика цей реванш стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі, адже вже анонсував її завершення. Наразі за спиною Олександра усі 23 переможні бої. Натомість Дюбуа на профі-рингу провів вже 24 поєдинки, у яких оформив 22 перемоги (21 – нокаутом) і 2 поразки.