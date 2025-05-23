"Він має такі дані": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик за декілька місяців битиметься проти Даніеля Дюбуа. Український боксер спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, тоді як британець прагне помститись за поразку у минулому поєдинку.

Британський боксер Джордж Гроувз зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Ба більше, колишній чемпіон світу пояснив, чому українець переможе "Динаміта", пише 24 канал із посиланням на DAZN.

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Чому Усик переможе Дюбуа

Джордж Гроувз впевнений у перемозі Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Він пояснив, що британець став кращим після минулого поєдинку, але цього все одно замало, аби здолати українського чемпіона.

Британський боксер вважає, Олександра Усика феноменом боксу. Тому у Даніеля Дюбуа мало шансів перемогти Короля хевівейту в очному протистоянні, адже ніхто не зміг цього зробити.

Усик знову виграє у Дюбуа. Олександр – найкращий супертяж покоління та феномен боксу. Він має такі дані, з якими ніхто нічого не може зробити,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.

До слова. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся у 2023 році у Вроцлаві. Тоді Олександр переміг Даніеля технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Девід Аллен назвав єдиного боксера, який може здолати Олександра Усика в очній зустрічі.