Ексчемпіон назвав головну помилку судді, яка стала фатальною для Дюбуа у бою проти Усика

Олександр Усик та Даніель Дюбуа близькі до реваншу. Колишній чемпіон світу Рой Джонс пригадав першу битву між "Українським котом" та "Динамітом".

Відомий американський боксер виділив помилку судді, яка допомогла Олександру Усику перемогти Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Нагадаємо, що двобій відбувся у серпня 2023-го року, коли українець святкував звитягу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Читайте також Відомий тренер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Джонс пригадав бій Усик – Дюбуа

На думку Роя Джонса, удар Дюбуа у п'ятому раунді був за усіма правилами боксу. Він впевнений, що Даніель не бив нижче пояса Усику.

Я не думаю, що удар був нижче пояса. Я вважаю це був класний і легальний удар,

– заявив Джонс

Такої ж думки дотримується сам Дюбуа та його команда. Цей момент додає інтриги реваншу, якщо сторони таки про нього домовляться. Наразі перемовини ще тривають. Друга зустріч бійців може відбутись, як в Ер-Ріяді, так і на "Вемблі".

Дюбуа вже заявив, що хоче вдруге побитись із непереможним українцем у липні цього 2025-го року. Також Даніель хоче провести бій проти Джозефа Паркера, з яким у нього є незакінчена справа. Боксери повинні були провести двобій у лютому поточного року, але за декілька днів до вечора боксу "Динаміт" захворів.