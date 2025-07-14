"Шансів нуль": екссуперник Кличка дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Менш як тиждень залишився до довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Поєдинок за "абсолют" відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. 53-річний американський ексбоксер сумнівається у тому, хто може тріумфувати 19 липня у Лондоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Який прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив Бріггс?

Колишній суперник Віталія Кличка прогнозує важкий бій для обох боксерів. На думку Бріггса, переможця майбутнього реваншу може вирішити один удар.

В Дюбуа нуль шансів. Я жартую. Це захоплюючий бій, я постійно кажу, що Олександр переможе, але я не впевнений. Це важкий бій. У суперважкій вазі може все вирішити один удар. БАМ! І це кінець, справу зроблено,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Найскандальнішим моментом того бою став удар нижче пояса від британця по ходу 5-го раунду. Після цього удару Олександр опинився на канвасі.

До слова, колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський спрогнозував, у якому раунді Усик може відправити у нокаут "Динаміта". Для українця цей реванш стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі. Наразі в Олександра ідеальна статистика – 23 переможні поєдинки.

Натомість для Дюбуа найближчий двобій стане 25-м на профі-рингу. У попередніх зустрічах британець здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках.