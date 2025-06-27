Реванш Усик – Дюбуа змусить розширити "Вемблі": скільки квитків ще може надійти у продаж

Вже 19 липня стадіон "Вемблі" у Лондоні прийме довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Ажіотаж навколо цього бою може змусити організаторів до збільшення місткості стадіону.

Наразі на реванш Усик – Дюбуа продано близько 78 тисяч квитків. За словами відомого промоутера Френка Воррена, коли цифра проданих квитків дійде до 84-х тисяч, тоді вони подадуть заявку на збільшення місткості стадіону "Вемблі", інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик – Дюбуа: місткість "Вемблі" збільшать

Максимально лондонську арену можна збільшити до 94-х тисяч фанів.

Зараз ми на рівні 78 тисяч проданих квитків. Якщо досягнемо приблизно 84 тисячі або десь близько цього, тоді подамо заявку на 94 тисячі. Це потрібно робити завчасно, тож ми зробимо це лише тоді, коли будемо впевнені, що зможемо заповнити всі місця,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що "Вемблі" є найбільшою ареною Великої Британії.

Довідка. Вартість квитків на реванш Усик – Дюбуа стартує від 49,96 фунта стерлінгів (орієнтовно 2770 гривень).

Для 38-річного боксера із Сімферополя цей двобій стане четвертим на території Великої Британії та другим на цьому лондонському стадіоні. Дюбуа ж бився на "Вемблі" у своєму попередньому бою проти Ентоні Джошуа, у якому по ходу 5-го раунду нокаутував зіркового земляка.

У майбутньому реванші уболівальники боксу дізнаються ім'я абсолютного чемпіона світу у королівській вазі. Напередодні поєдинку "Динаміт" розкидається гучними заявами про перемогу, у якій він упевнений на сто відсотків.