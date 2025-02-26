Чемпіон світу несподівано категорично виступив "проти" реваншу Усик – Дюбуа

Під час нещодавнього вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого мав визначитись офіційний суперник Олександра Усика. Однак Даніель Дюбуа в останній момент через хворобу знявся із бою проти Джозефа Паркера.

"Динаміта" провально замінив Мартін Баколе, який у другому раунді був нокаутований Джозефом Паркером. Попри відмову від бою Даніель Дюбуа зберіг за собою чемпіонський пояс IBF.

Варто дізнатись Захворів на мільйони: які кошти втратив Дюбуа за скасування бою проти Паркера

Чому не слід організовувати реванш Усик – Дюбуа

Тому у британського боксера залишаються усі шанси провести реванш із Олександром Усиком, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон сенсаційно виступив "проти" проведення реваншу Усик – Дюбуа. На його думку, організатори повинні таки влаштувати битву Дюбуа – Паркер, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Я з цим не згоден. Я не знаю, хто це організовує, але має бути бій Дюбуа проти Паркера, тому що саме цей поєдинок був запланований. Джозеф Паркер вийшов у ринг і зробив те, що мав зробити. Він заслужив шанс битися з Дюбуа. А переможець має зустрітися з Усиком. Дюбуа вже бився з Усиком. Чому він має обійти Паркера в черзі лише через те, що мав проблеми зі здоров’ям у тому бою?

– заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що Стівенсон провів бій у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді. Шакур за дев'ять проведених раундів тричі відправся Джош Педлі у нокдаун. Після третього падіння із кута Джоша викинули білий рушник, що сигналізував про те, що боксер здається. Стівенсон захистив титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Довідка. Дюбуа вже виходив у ринг проти Усика у серпні 2023-го року. Український боксер переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді після удару нижче поясу від Даніеля у п'ятій трихвилинці.

Наразі 27-річний "Динаміт" провів на профі-рингу 24 бої, у яких тріумфував 22 рази (21 – нокаутом), а також зазнав двох поразок (від Джо Джойса та Олександра Усика). Натомість 33-річний Паркер відбоксував вже у професіоналах 39 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом), та тричі поступався своїм суперникам (Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу).