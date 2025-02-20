Переможець бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер вийде на поєдинок проти Олександра Усика. Ним може стати "Динаміт", який ще у грудні 2024-го року викликав непереможного українця на реванш. Усик погодився на пропозицію британця.

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Що сказав Атлас про можливий реванш

Відомий тренер Тедді Атлас оцінив можливий реванш Усик – Дюбуа. Наставник розповів про трансформацію Даніеля після першої поразки, інформує 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Причина, через яку я вибираю Даніеля переможцем бою з Паркером – це його ментальна сторона. Це 75 відсотків успіху, я завжди це кажу. Дюбуа змінився і тепер він інша людина. Він зазнав метаморфози, як метелик. Зовсім інший хлопець,

– заявив Атлас.

68-річний американський коуч впевнений, якщо британець знову зустрінеться в одному ринзі із Усиком, то це буде зовсім інший двобій. Тепер це небезпечніший поєдинок через зміни, які зазнав Дюбуа. За словами Атласа, "Динаміт" став міцнішим у психологічному компоненті та повірив у свої сили.

Нагадаємо, що перший бій Усика проти Дюбуа відбувся у серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав. Поєдинок закінчився перемогою технічним нокаутом від Усика у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від Даніеля, який угледів у падінні Олександра симуляцію.