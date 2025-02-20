Победитель боя Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер выйдет на поединок против Александра Усика. Им может стать "Динамит", который еще в декабре 2024-го года вызвал непобедимого украинца на реванш. Усик согласился на предложение британца.

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Что сказал Атлас о возможном реванше

Известный тренер Тедди Атлас оценил возможный реванш Усик – Дюбуа. Наставник рассказал о трансформации Даниэля после первого поражения, информирует 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Причина, из-за которой я выбираю Даниэля победителем боя с Паркером – это его ментальная сторона. Это 75 процентов успеха, я всегда это говорю. Дюбуа изменился и теперь он другой человек. Он претерпел метаморфозы, как бабочка. Совсем другой парень,

– заявил Атлас.

68-летний американский коуч уверен, если британец снова встретится в одном ринге с Усиком, то это будет совсем другой поединок. Теперь это опасный поединок из-за изменений, которые претерпел Дюбуа. По словам Атласа, "Динамит" стал крепче в психологическом компоненте и поверил в свои силы.

Напомним, что первый бой Усика против Дюбуа состоялся в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав. Поединок закончился победой техническим нокаутом от Усика в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от Даниэля, который усмотрел в падении Александра симуляцию.