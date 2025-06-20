Намагається залякати: Дюбуа погрожує Усику напередодні реваншу на "Вемблі"

Вже 19 липня Даніель Дюбуа офіційно отримає другий шанс взяти реванш в Олександра Усика. Чим менше часу залишається до поєдинку, тим більше гучних заяв лунає із вуст британського боксера.

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа намагається переконати усіх у своїй майбутній перемозі над Олександром Усиком. "Динаміт" впевнений, що здолає українського чемпіона, пише 24 Канал із посиланням на FTTV Boxing.

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Дюбуа вже у думках відправив Усика у нокаут

Британський боксер не лише прогнозує свою перемогу у реванші, а й взагалі подейкує, що відправить українця у жорсткий нокаут.

Я створений для того, щоб перемогти Усика. Для нього все закінчиться жорстким нокаутом,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо. Перший бій закінчився технічним нокаутом у дев'ятому раунді від Усика. Також по ходу п'ятого раунду Дюбуа пробив нижче пояса Олександра та відправив боксера із України на канвас рингу. Після відновлення українець завдав поразки "Динаміту". Їх зустріч відбувалась у серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав.

Відзначимо, що перед реваншем Дюбуа називають андердогом протистояння. На даний статус вже відреагував промоутер британця Френк Воррен. Він не хвилюється через зроблені прогнози та зазначає, що його клієнт звик до статусу андердога.

Водночас Усик не робить таких гучних заяв про свою перемогу, як Дюбуа. Натомість українець звернувся до Даніеля із проханням бути обережнішим у тренувальному таборі, аби не зірвати бій можливою травмою.