Вогняне шоу та Ave Maria: як Усик і Дюбуа вийшли у ринг – потужні відео

У суботу, 19 липня, відбувається вечір боксу у Лондоні. У головному бою боксерського шоу на "Вемблі" сходяться Олександр Усик та Даніель Дюбуа.

Супертяжі змагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Переглянути цей бій наживо приїхало чимало зіркових гостей, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Усик – Дюбуа: ШІ передбачив, як може розвиватись реванш та хто переможе

Як Усик і Дюбуа вийшли у ринг?

Першим у ринг вийшов Дюбуа. Передувало його виходу вогняне шоу.

Відео виходу Дюбуа

Після чого у ринзі з'явився Усик. Олександра вихід був поділений на дві частини. Спершу українець вийшов під Ave Maria, а ближче до рингу Усик вийшов під звичну композицію "Браття" Василя Жадана.

Відео виходу Усика