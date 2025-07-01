20 липня, 00:23
Вогняне шоу та Ave Maria: як Усик і Дюбуа вийшли у ринг – потужні відео
Основні тези
- У Лондоні на "Вемблі" проходить боксерський вечір, де Олександр Усик та Даніель Дюбуа змагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
- Дюбуа вийшов у ринг під вогняне шоу, а Усик — спочатку під Ave Maria, а потім під пісню "Браття" Василя Жадана.
У суботу, 19 липня, відбувається вечір боксу у Лондоні. У головному бою боксерського шоу на "Вемблі" сходяться Олександр Усик та Даніель Дюбуа.
Супертяжі змагаються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Переглянути цей бій наживо приїхало чимало зіркових гостей, повідомляє 24 Канал.
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Як Усик і Дюбуа вийшли у ринг?
Першим у ринг вийшов Дюбуа. Передувало його виходу вогняне шоу.
Відео виходу Дюбуа
Після чого у ринзі з'явився Усик. Олександра вихід був поділений на дві частини. Спершу українець вийшов під Ave Maria, а ближче до рингу Усик вийшов під звичну композицію "Браття" Василя Жадана.
Відео виходу Усика