Соцмережі вибухнули від палкої підтримки дружина Усика у реванші проти Дюбуа: емоційне відео

Олександр Усик 19 липня вдруге переміг Даніеля Дюбуа. Наживо перемогу українського чемпіона побачила чимала кількість українців, які зібрались на заповненому "Вемблі" у Лондоні.

Також у столицю Великої Британії приїхала дружина боксера Катерина Усик, якою Олександр не бачився три місяці через підготовку до реваншу проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Як Катерина Усик підтримувала на "Вемблі"

Катерина, як завжди, палко підтримувала свого чоловіка під час бою. Одне із таких відео завірусилось у тіктоці.

Як Катерина Усик підтримувала чоловіка у реванші: дивіться відео

Після бою Катерина підійнялась у ринг, аби однією із перших привітати чоловіка із яскравою перемогою.

Олександр своєю чергою мило подякував дружині за підтримку через свої соціальні мережі.

Ти – моя опора, і моє все!

– підписав фото Усик.

Нагадаємо, що у вересні поточного року Олександр і Катерина відсвяткують 16-ту річницю щасливого шлюбу, у якому виховують четверо дітей.