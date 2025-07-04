Колишній боксер приголомшив прогнозом на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Боксерська спільнота розділилась на два табори напередодні бою.

Свій прогноз на цей реванш зробив колишній чемпіон світу за версією WBC Френк Бруно. Ексбоксер поповнив ряд прихильників Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Бруно підтримав Дюбуа

Бруно побажав перемоги "Динаміту", адже це добре вплине на британський бокс.

Це буде хороший бій, і я сподіваюся, що переможе найкращий. Я сподіваюся, що Дюбуа виграє бій, це добре для британського боксу,

– сказав Бруно.

Відзначимо, що російський промоутер Володимир Хрюнов теж на боці британця. Представник ворожої країни мріє побачити поразку Усика.

Водночас саме Усик є фаворитом напередодні реваншу, Дюбуа носить статус андердога. Сам Даніель та його команда спокійно ставляться до такого статусу другого номера.

До слова. Перший бій між Усиком та Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді в серпні 2023-го. Двобій відбувся у Вроцлаві (Польща). По ходу 5-го раунду "Динаміт" пробив нижче пояса Олександру, після чого він опинився на канвасі.

Український чемпіон світу активно готується до реваншу проти Дюбуа. Усик показав, що у його тренувальний табір приїхав його син.