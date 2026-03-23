Коли в матчі почалась сутичка: гравець Полісся розповів, як повів себе Усик на футбольному полі

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик має ще й контракт із футбольним клубом Поліссям. Зокрема, взимку він проходив збори разом із житомирською командою та навіть брав участь в одному з матчів.

Футболіст "Полісся" Борис Крушинський в інтерв'ю виданню "Український футбол" розповів про взаємодію гравців із Олександром Усиком. Також пригадав, як повів себе боксер, коли на полі почалась сутичка.

Що сказав Крушинський про Усика?

Крушинський зазначив, що Усик – справжній лідер. Коли Олександр виходив на поле, це одразу відчувалось. Футболістам навіть хочеться грати агресивніше, коли він поруч. Хочеться битись зі ще більшим завзяттям один за одного.

Була ситуація в одному матчі, коли почалася сутичка, — Сашко одразу підбіг, почав усіх заспокоювати,

– зауважив футболіст.

Він додав, що останнім часом на базі його не було. Однак коли Усик приїжджає в Україну, то завжди відвідує Житомир. На зимових зборах боксер тренувався з командою майже щодня. Він дуже любить "Полісся" та підтримує команду.

Які нові деталі з'явились про бій Усика та Верховена?

Олександр Усик 23 травня проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. У команді українського боксера в коментарі для TalkSPORT повідомили, що тривають останні перемовини щодо статусу цього бою. Раніше WBC санкціонувала цей поєдинок, як титульний.

Пояси IBF і WBA поки не стоять на кону протистояння. Утім офіційна інформація й щодо них буде ухвалена пізніше, після цього остаточно буде оголошено статус бою. Кожна з цих організацій має свої правила та зобов'язання щодо захисту поясів.

