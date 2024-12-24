Усика та Ф'юрі відсторонили від боксу після цікавого реваншу: відома причина

У ніч проти 22 грудня (в Україні) Олександр Усик дав реванш Тайсону Ф'юрі в Ер-Ріяді. Боксери знову провели повний 12-раундовий поєдинок.

Переможця реванш визначали судді, які одноголосно віддали перемогу Олександру Усику – тричі 116-112. Українець оформив другу поспіль перемогу за 2024-й рік над Тайсоном Ф'юрі, який перед боєм погрожував Усику нокаутом.

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Чому боксері усунули від боксу

Після вогняного реваншу Світова боксерська рада усунула обох боксерів від боксу. Термін – 36 днів. Це звичне рішення після боксерських поєдинків, аби запобігти можливим ризикам для здоров'я боксерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

Наразі обидва бійці будуть насолоджуватись відпочинком у сімейному колі. Усик вже полетів зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду та повертається в Україну.

Нагадаємо, що 21 грудня в Ер-Ріяді була не лише перемога Усика. Після реванш із Ф'юрі на ринг підійнявся Даніель Дюбуа та кинув виклик непереможному українцю. Олександр дав "добро" на реванш із "Динамітом".

Чемпіон світу за версією IBF вже навіть назвав місце, де хотів би провести реванш проти Усика. Якщо сторони вдарять по руках, то прихильники боксу побачать бій за звання абсолютного чемпіона світу.