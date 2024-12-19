Понад 10 хвилин: Усик та Ф'юрі влаштували тривалу дуель поглядів – ефектне відео

В Ер-Ріяді 19 грудня відбулась фінальна пресконференція Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі перед реваншем. Боксери зійшлись також у дуелі поглядів.

Зустріч поглядів відбулась після закінчення пресконференції та була набагато цікавішою за відповіді боксерів. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі понад 10 хвилин дивились одне одному у вічі, повідомляє 24 Канал.

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Затяжна дуель поглядів

Жоден із боксерів не хотів відводити погляд першим. У їх очну дуель почали втручатись присутні, аби нарешті завершити дивоглядки. Лише через декілька хвилин їм вдалось відсунути Усика та Ф'юрі якомога далі одне від одного.

Боксери встигли перекинутись декількома словами.

Відео дуелі поглядів Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що дуель поглядів перед першою зустріччю Усика та Ф'юрі була не настільки довгою. Тоді Тайсон першим відвів погляд із українця.

Вже 20 грудня на боксерів чекає церемонія зважування. 21 грудня Усик та Ф'юрі зійдуться на ринзі (в Україні після опівночі на 22-ге грудня).