Відомий тренер назвав фактор, який став фатальним для Ф'юрі у реванші з Усиком

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші в Ер-Ріяді 21 грудня (в Україні у ніч проти 22 грудня). Американський тренер Джефф Мейвезер поділився своїми думками щодо другої зустрічі Усик – Ф'юрі.

Відомий тренер спрогнозував, що могло стати причиною поразки "Циганського короля" у реванші. Джефф Мейвезер розповів, що перемогти у реванші міг кожен із боксерів, адже сам бій був дуже близьким, передає 24 Канал із посиланням на The Mayweather Channel.

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Чому Ф'юрі програв у реванші

Наставник заявив, що Усик робив багато протягом усього бою, але не більше, аніж Тайсон. Тому Мейвезер схиляється до думки, що повинен був перемогти Ф'юрі.

Також Мейвезер порівняв два бої між Усиком та Ф'юрі та навіть назвав фактор, який став фатальним для "Циганського короля".

Я не думаю, що хтось хоче бачити третій бій між ними. Перший бій для мене був дуже хорошим. Другий бій був посереднім. Жоден з них не зробив занадто багато. В основному, я думаю, обидва хлопці билися обережно, і, напевно, саме тому Тайсону не віддали перемогу. Він бився занадто обережно,

– заявив Мейвезер.

Нагадаємо. У першому бою Усик переміг за роздільним рішенням суддів. А от вже у реванші усі троє суддів віддали одноголосно перемогу Олександру – тричі 116-112.

Відзначимо, що після реваншу Усик – Ф'юрі на ринг вийшов Даніель Дюбуа. "Динаміт" кинув виклик Олександру, адже хоче реваншу за поразку у 2023-му році та бою за звання "абсолюта". Британець вже навіть назвав місце, де хотів би провести двобій проти непереможного українця.