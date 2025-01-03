"Це нонсенс": промоутер Ф'юрі знову поскаржився на результат реваншу з Усиком

Майже два тижні минуло від пекельного поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український боксер вдруге здолав британця та підтвердив звання чемпіона світу у надавжкій вазі.

Френк Воррен, промоутер "Циганського короля", ніяк не може змиритись з поразкою свого підопічного. Він вважає, що результат бою несправедливий, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Воррен не може заспокоїтись

Засновник Queensberry Promotions розкритикував суддів поєдинку. Адже вони нарахували перемогу Олександру Усику у другій половині бою.

Френк Воррен заявив, що він розчарований результатом реваншу Усик – Ф'юрі. Британський промоутер вважає, що "Циганський король" зміг втерти носа всім критикам, але судді вирішили інакше.

Це є абсолютною нісенітницею. Я не дивлюся на цей поєдинок через рожеві окуляри. Тому кажу чітко, що це не може бути, щоб Тайсон не виграв жодного раунду в другій половині бою. Це нонсенс,

– сказав Воррен.

Промоутер Тайсона Ф'юрі підкреслив, якби судді були не упереджені, то віддали б два раунди британцю, тоді б він переміг. Якби вони віддали один, то була б принаймні нічия.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів з рахунком – 116:112, 116:112, 116:112.