Майже мініфільм: промо реваншу Усик – Ф'юрі номіноване на спортивне "Еммі"

Минулого року прихильники боксу побачили два захопливих протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. У травні 2024-го року український боксер вперше переміг "Циганського короля".

Олександр Усик тріумфував за роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті від Леннокса Льюїса.

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Номінація для промо Усик – Ф'юрі 2

Після чого було оголошено про реванш між боксерами. Напередодні поєдинку вийшло крутезне промо реваншу Усик – Ф'юрі. Цей ролик високо оцінили у світі та номінували його на спортивне "Еммі". Промо реванш потрапило у номінацію "Видатний рекламний анонс", інформує 24 Канал.

До слова. Еммі – це американська телевізійна нагорода, яка є аналогом премії "Оскар".

Промо реваншу Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що другу битву Усик – Ф'юрі уболівальники побачили у грудні 2024-го року. Другий бій також відбувся у саудівському Ер-Ріяді. На кону не стояло звання "абсолюта", яке українець здобув після першої зустрічі із "Циганським королем". Адже у червні минулого року Олександр відмовився від поясу IBF заради реваншу з британцем.

Поєдинок знову тривав усі 12 раундів, але цього разу Усик здолав Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів – 116-1123 (тричі).

Після цих двох поразок Тайсон Ф'юрі вчергове у своєму житті оголосив про закінчення кар'єри.