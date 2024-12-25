Промоутер Дюбуа розкритикував вчинок чемпіона світу, який кинув виклик Усику

Олександр Усик 21 грудня переміг у реванші Тайсона Ф'юрі. Після оголошення результатів бою на ринг підійнявся інший британський боксер Даніель Дюбуа.

"Динаміт" публічно кинув виклик Олександру Усику. Непереможний українець прийняв виклик та готовий дати реванш Даніелю Дюбуа.

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Розкритикував Даніеля Дюбуа

Такий вчинок Дюбуа прокоментував його промоутер Френк Воррен. Він відверто розповів, що йому не сподобалось те, що його підопічний вийде у ринг цього вечора 21 грудня, інформує 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Він вийшов на ринг, я не очікував, що він схопить мікрофон, і мені це не дуже сподобалося. Але він зробив те, що робили багато бійців у минулому, коли вони викликали суперників на бій. Я не вважаю, що був слушний час для цього, але він вже це зробив. І що я можу зробити? Нічого. На Даніеля чекає важкий бій у лютому, про який він повинен думати,

– заявив Воррен.

Френк Воррен наголосив, що наразі Дюбуа повинен був повністю сконцентрований на наступному своєму поєдинку проти Джозефа Паркера. Цей двобій буде важким для обох боксерів. Промоутер Дюбуа не став загадувати наперед та із впевненістю прогнозувати перемогу свого клієнта.

Довідка. Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого 2025-го року.

Водночас Дюбуа вже навіть назвав місце, у якому хотів би провести реванш проти Усика.