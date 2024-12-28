Усик несподівано отримав менший гонорар за реванш із Ф'юрі: відома сума

У ніч проти 22 грудня (в Україні) Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зійшлись у реванші в Ер-Ріяді. Український боксер здобув другу поспіль у 2024-му році перемогу над "Циганським королем".

Обидва рази Олександр Усик перемагав Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів (роздільним та одноголосним відповідно). У реванші загальний гонорар бою склав 190 мільйонів доларів, що на 40 мільйонів більше, аніж було закладено за перший бій.

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Зміна розподілу гонорару за реванш

Якщо у першому поєдинку співвідношення гонорару було 70 на 30 відсотків на користь Ф'юрі, то вже у реванші більше заробив Усик – 60 на 40 відсотків. Повідомлялось, що Олександр повинен був заробити 114 мільйонів доларів, а "Циганський король" – 76 мільйонів.

Однак видання Marca назвало інші суми заробітку боксерів за реванш. За інформацію іспанського видання, співвідношення гонорару трішки змінилось – 55 на 45 відсотків на користь українця. Згідно з тією інформацією, Усик отримав за бій-реванш 104,5 мільйона доларів, а британець – 85,5 мільйона, інформує 24 Канал.

Окрім отриманих грошей, Усик став першим та єдиним поки що боксером, який завдав не лише поразки Ф'юрі, а й одразу двох поспіль. Ймовірно, що таке досягнення українця не переплюне більше жоден із наступних суперників Тайсона.

Водночас у наступному бою непереможний українець може побитись із Даніелем Дюбуа, який публічно кинув виклик Олександру. У руках британця є пояс IBF, тому на кону реваншу Усик – Дюбуа, якщо його організують, стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.